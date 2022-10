Niet alleen tijdens de Nacht van de Nacht gaat dit jaar in Utrecht de verlichting uit

Tijdens de Nacht van de Nacht dat dit jaar op 20 oktober plaatsvindt gaan weer veel lichten in Utrecht uit, maar daar blijft het niet bij. De gemeente heeft namelijk besloten om meerdere lampen in de stad ook op andere dagen uit te zetten.

Het idee is dat er op de Nacht van de Nacht in Nederland zoveel mogelijk lampen worden uitgezet. Hiermee moet lichtvervuiling op één moment zoveel mogelijk worden beperkt. Dit zou namelijk een positieve invloed hebben op mens en dier, en bovendien wordt er energie mee bespaard.

Op 29 oktober wordt in Utrecht daarom om 19.00 uur onder meer de sierverlichting van bijvoorbeeld bruggen, reclameobjecten, molens, watertorens, kunstwerken en kerken uitgezet. Denk hierbij aan de Pieterskerk, de Prins Clausbrug, reclamevitrines en het stadhuis. Naast de gemeente doen ook verschillende bedrijven en particulieren mee aan het initiatief.

Straatverlichting

Nu is op verzoek van de gemeenteraad ook besloten om de sierverlichting, zoals het verlichten van gebouwen, waar mogelijk de hele winter uit te zetten. In 2017 is al besloten om de zogenoemde ‘noodzakelijke’ verlichting, zoals straatlantaarns, tussen bepaalde tijdstippen te dimmen. Nu wordt er nog een maatregel genomen.

“Vanaf 2023 gaat de buitenverlichting standaard een half uur later aan en een half uur eerder uit”, zegt wethouder Susanne Schilderman. “Daarmee besparen we energie en is de verlichting mens- en diervriendelijk. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, woningbouworganisaties en sportparken meedoen om lichtvervuiling tegen te gaan en energie te besparen. Niet alleen tijdens voor Nacht van de Nacht, maar ook de rest van het jaar.”

