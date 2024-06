Niet gefaseerd tot 2040; Utrecht gaat onderzoeken of 30 km/uur in de hele stad plotsklaps ingevoerd kan worden

Utrecht gaat bekijken of de maximumsnelheid van 30 km/uur in één keer ingevoerd kan worden. Nu is nog het plan om dit gefaseerd te doen tot 2040. Een motie om te onderzoeken of dit niet plotsklaps ingevoerd kan worden behaalde donderdagavond een meerderheid in de gemeenteraad.

30 kilometer per uur moet de norm in Utrecht worden. Dat is overigens niet nieuw. In de mobiliteitsplannen uit 2016 stond al dat alle centrum- en wijkstraten dit snelheidslimiet moeten krijgen. Het huidige beleid is erop gericht om de maximumsnelheid van 30 km/uur in alle straten stap voor stap in te voeren. Dat gaat mogelijk veranderen.

Donderdagavond werd door D66-raadslid Joost Vasters een motie ingediend waarmee het college van B&W opgeroepen werd om te onderzoeken of dit niet in één keer ingevoerd kan worden. De gemeente Amsterdam heeft dit in december 2020 ook gedaan. De motie van Vasters kon op steun rekenen van een meerderheid van de raad in Utrecht.

Vasters: “Dit is het startschot van iets dat écht helpt om de verkeersveiligheid te verhogen. Als het aan D66 ligt voeren we 30 km/u net als in Amsterdam in één keer in op de meeste wegen in Utrecht.”

Vasters legt uit: “Het huidige beleid is erop gericht dat op termijn alle wegen naar een maximumsnelheid van 30 km/uur gaan, dat gebeurt gefaseerd omdat het college aan heeft gegeven dat wegen ook heringericht moeten worden om de snelheid te verlagen. We willen dit graag versnellen.”

Amsterdam

Volgens Vasters toont Amsterdam goed aan dat het verlagen van de snelheid ook plotsklaps kan. “Daar is eind vorig jaar ook de maximumsnelheid in de hele stad verlaagd naar 30 km/uur, als een soort big bang. Daar zitten voordelen aan in de communicatie naar de stad, maar het lijkt daar ook zo te zijn dat het werkt zonder elke straat opnieuw ingericht moet worden. Met bebording, kleinere ingrepen en handhaving gaat de gereden snelheid ook echt omlaag.”

De motie kreeg steun van ChristenUnie, D66, EenUtrecht, GroenLinks, Horizon, Partij voor de Dieren, PvdA, Student & Starter, Utrecht Solidair en Volt. De gemeente Utrecht gaat nu onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het plotsklaps invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hier moet begin 2025 meer duidelijk over worden. Goed om te vermelden, er blijven wegen, zoals de Waterlinieweg, waar wel harder gereden mag worden.