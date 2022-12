Niet iedereen is tevreden met specifieke locatie voor slavernijmonument in Griftpark Utrecht

De gemeente Utrecht maakte onlangs bekend dat er een slavernijmonument wordt geplaatst nabij de groene heuvel in het Griftpark. Maar niet iedereen denkt dat dit de juiste locatie is. Kees Bos, buurtbewoner en lid van de beheergroep van het park, denkt dat er betere plekken zijn om het monument te plaatsen. Het CDA in Utrecht wil van de wethouder weten hoe de locatiekeuze precies tot stand is gekomen.

Het monument in het park komt er vanwege de rol die Utrecht heeft gespeeld in het slavernijverleden. In de zoektocht naar een goede locatie is gekeken naar Park Transwijk, Paardenveld en het Griftpark. Het Griftpark had de voorkeur van de kunstwerkgroep en wordt ook de definitieve locatie.

Maar niet iedereen lijkt hier blij mee te zijn. Een groep van zo’n 400 inwoners uit de omgeving heeft het CDA laten weten zich niet te herkennen in de locatie. Het gaat niet zozeer om het Griftpark, maar wel de specifieke plek. Ook Kees Bos van beheergroep Griftpark heeft zo zijn twijfels.

Eer, maar ook bezwaren

Bos vindt het een eer dat het monument in het Grifpark komt, maar is tegen plaatsing van een (deel van het) monument op de groene heuvel. Bezwaar tegen plaatsing op de heuvel is dat de heuvel een monument op zichzelf is. Die verwijst namelijk naar de gashouder die er vroeger stond.

Ook past volgens hem het monument niet in het ontwerp van het park waarbij geen van de onderdelen méér opvalt dan de andere elementen. Deze balans tussen de onderdelen van het park zou door het monument worden verstoord.

Bovendien is er volgens Bos een betere locatie ten zuiden van de Biltse Grift. Op deze plek is het monument beter zichtbaar vanuit andere delen van het park en is er voor meer mensen plek tijdens herdenkingen. Ook is dit deel van het park beter bereikbaar met de bus en zijn er parkeerplekken.

Keuze voor locatie

Het college liet eerder weten de locatie in het park te hebben gekozen in overleg met de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving en de kunstwerkgroep: de vertegenwoordigers en nazaten van tot slaaf gemaakten.

De gemeente hecht grote waarde aan het advies van de kunstwerkgroep. “De vertegenwoordigers en nazaten van tot slaaf gemaakten verdienen een belangrijke rol in de totstandkoming van het monument”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Bovendien passen het ontwerp en de locatie, die door de kunstwerkgroep is aangedragen, volgens de gemeente goed bij de wens voor een zichtbare plek.

Het CDA wil nu toch van het college weten hoe de locatie precies gekozen is, welke afwegingen er zijn gemaakt en hoe het proces verlopen. Bos van beheergroep Griftpark is een petitie gestart om het monument op een andere plek te krijgen.