Niet minister Harbers maar wethouder Voortman nam prijs Boom van het Jaar 2022 in ontvangst

De prijs voor Boom van het Jaar 2022 werd woensdagmiddag uitgereikt op landgoed Rhijnauwen in Bunnik. De Markiezeneik uit Amelisweerd kwam als winnaar uit de bus met een recordaantal van bijna 37.000 stemmen. Wethouder Linda Voortman nam de prijs in ontvangst. De 250 jaar oude eik is te vinden op het deel van Amelisweerd dat dreigt te verdwijnen vanwege de verbreding van de A27.

Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds, initiatiefnemer van de Boom van het Jaarverkiezing, reikte de plaquette uit aan wethouder Linda Voortman. In eerste instantie wilde de organisatie de prijs uitreiken aan minister van Waterstaat en Infrastructuur Mark Harbers, maar hij sloeg de uitnodiging af. Ook Rijkswaterstaat ging er niet op in, zo liet Brasz weten.

Symbool

De Markiezeneik liet de Koortsboom uit Gelderland (ruim 1.300 stemmen) en De Monumentale Vleugelnoot uit Noord-Holland (bijna 1.000 stemmen) ruimschoots achter zich. Mogelijk zagen veel mensen de verkiezing als een mogelijkheid om hun stem te laten horen tegen de verbredingsplannen van de A27.

De 250 jaar oude boom is uitgegroeid tot hét symbool tegen deze plannen. Om de verbreding van de A27 en daarmee de kap van de bomen te voorkomen, heeft de regio Utrecht vorige week de eerste ‘bouwstenen’ gepresenteerd.

Ook cabaretier Vincent Bijlo was bij de prijsuitreiking aanwezig. Hij ging met zijn voordracht in op de bouwplannen. “Er ligt nog steeds een asfalt-monster op de loer. Kappen met kappen”, aldus Bijlo.

Europese titel

Met het winnen van de Nederlandse verkiezing, wordt de oude eik uit Amelisweerd de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing Tree of the Year 2023. In totaal strijden vijftien Europese bomen om deze titel. Het doel van de verkiezing is het verhogen van het bewustzijn voor bomen in het algemeen en hun relevantie in de omgeving waarin zij staan.

Wethouder Voortman riep de achterhoede van de Markiezeneik op om deze, na het binnenhalen van de Nederlandse titel, ook in Europa op de eerste plek te krijgen: “We willen meer. Help de Markiezeneik naar Europees goud!”

De winnaar van de European Tree of the Year 2023 wordt in maart bekendgemaakt in het Europees Parlement.