Grote brand in schuur op Koningsweg geblust, tijdelijk niet gesport op en rond Kampong vanwege vuur

De brand op het terrein bij de Maarschalk Fietshub Utrecht aan de Koningsweg is helemaal geblust. Dat meldde de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maandagavond even voor 19.30 uur. De brandweer blijft nog wel ter plaatse om na te blussen en op te ruimen. Eerder op de avond kon er door de naastgelegen brand niet gesport worden op en rond het sportcomplex van Kampong.

Tot maandagavond 19.00 uur mocht er door de brand in een naastgelegen schuur niet worden gesport op en rond Kampong. Maandagochtend vloog aan de Koningsweg een schuur in brand.

“Vanwege de aanhoudende brand en de inzet van de brandweer gaan de sportactiviteiten op het sportcomplex van Kampong, SV Rivierwijkers, voetbalvereniging Odin, v.v. Domstad, FC Utrecht, VV Sterrenwijk en sportclub VSC tot 19.00 uur in ieder geval niet door”, meldde de VRU rond 16.15 uur maandagmiddag.

Er lagen namelijk nog veel slangen over de weg. Ook was de brand toen nog niet helemaal uit. “Het gebied is op dit moment niet toegankelijk voor auto’s, fietsen of andere vervoersmiddelen.”