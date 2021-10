Nietsvermoedende reizigers op Utrecht Centraal onderdeel van theaterstuk Mollen

Een bijzondere vorm van locatietheater; in de stationshal van Utrecht Centraal wordt deze maand het theaterstuk Mollen opgevoerd. Nietsvermoedende reizigers worden omringd door spelende, zingende en dansende acteurs. Dinsdag was de première en tot en met 31 oktober is het stuk nog te zien.

Speciaal voor het theaterstuk is er een grote tribune gebouwd op het balkon in de hal van het station. De acteurs lopen beneden door de hal. Via microfoons en koptelefoons is alles te horen wat ze zeggen.

Elke avond is de voorstelling anders, omdat het afwachten is hoe reizigers reageren. Er is uiteraard wel een vast verhaal. Het theaterstuk gaat in op vragen als: ‘Wat is eigenlijk normaal?’ en ‘mag je je onttrekken aan de sociale norm in onze maatschappij?’.

De echte kracht van het theaterstuk zit in de toevallige ontmoetingen met reizigers, de locatie waar honderden mensen langslopen. Het is bijzonder om te zien hoe voorbijgangers reageren, soms met vragende blikken; ‘is dit een verward persoon?’ en ‘wat is hier aan de hand?’. Anderen hebben al gauw door dat het geënsceneerd is en blijven rustig een half uurtje staan om het spektakel te bekijken. Voor de bezoekers op de tribune is het heerlijk mensen kijken, en er wordt ook nog een stuk met een sterke verhaallijn opgevoerd.

Mollen is een coproductie van theatergezelschap WAT WE DOEN en Stadsschouwburg Utrecht in samenwerking met NS Stations.