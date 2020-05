Nieuw asfalt voor Amsterdamsestraatweg en Vleutenseweg

De gemeente Utrecht gaat nieuw asfalt aanbrengen op de Amsterdamsestraat en de Vleutenseweg. Dit gebeurt eerder dan gepland omdat er nu veel minder verkeer is door de coronamaatregelen. Zo veroorzaken de werkzaamheden minder hinder.

Het asfalteren van de Vleutenseweg is vandaag begonnen. De werkzaamheden moeten zaterdag klaar zijn. Volgende week is de Amsterdamsestraatweg aan de beurt. Die laatste straat is erg lang, de werkzaamheden vinden plaats tussen de Julianaparklaan en de Daalstraat. Het gaat vooral om stukken waar het asfalt nu kapot is.

De huidige maatregelen rondom corona zorgen voor veel minder verkeer op deze drukke wegen. Daarom wordt er nu eerder gestart met de werkzaamheden zodat er minder overlast is.