Nieuw besluit, nieuwe rechtszaak; bomenkap Europalaan Utrecht blijft gemoederen bezighouden

De discussie rondom de bomenkap aan de Europalaan in Utrecht is voorlopig nog niet ten einde. Nadat de rechter de kapvergunning van tafel veegde, heeft de gemeente een nieuw besluit genomen waarmee de bomen weer gekapt mogen worden. Daarop is weer een nieuwe rechtszaak aangespannen, en die staat later deze maand op de agenda. Wat is er aan de hand?

De gemeente Utrecht wil de Europalaan graag opnieuw inrichten, dat zou onder meer nodig zijn omdat er duizenden extra woningen bij komen in de Merwedekanaalzone. Al die nieuwe bewoners moeten ook gemakkelijk bij hun huizen kunnen komen. Daarbij blijft de Europalaan een belangrijke verbindingsweg.

Om de herinrichting mogelijk te maken, meent de gemeente wel dat er 125 bomen het veld moeten ruimen. Die zouden in de weg staan. De gemeente verleende daarom een kapvergunning. Dit was tegen het zere been van de Utrechtse Bomenstichting.

Rechtszaken

Er volgde bezwaar, dat de gemeente van tafel veegde. Vervolgens kwam er een rechtszaak, en die won de Bomenstichting gedeeltelijk. De gemeente Utrecht had volgens de rechter haar huiswerk niet goed gedaan. Zo zijn 46 van de 112 bomen meer dan 50 jaar oud, en de gemeente had niet goed uitgelegd waarom die gekapt moeten worden.

De gemeente ging terug naar de tekentafel, besloot opnieuw dat de 46 bomen gekapt mogen worden en gaf daar een betere uitleg bij. De Utrechtse Bomenstichting is vanwege dit nieuwe besluit opnieuw naar de rechter gestapt. Eind deze maand is de rechtszaak. Tot die tijd zullen de bomen niet gekapt worden.

Gevolgen

De gevolgen van de uitspraak van de rechtbank kunnen groot zijn. Als de rechtbank opnieuw oordeelt dat de bomen niet gekapt mogen worden dan komt de herinrichting van de Europalaan tijdelijk stil te liggen, wat kan zorgen voor een vertraging van een jaar met alle bijbehorende kosten. Dit zorgt ook weer voor hinder bij andere projecten, zoals de bouw van woningen in Merwede. De gemeente hoopt daarom dat er gekapt mag worden om de herinrichting van de Europalaan zo snel mogelijk te starten.