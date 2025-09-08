Nieuw festival voor korte films in Utrecht: mogen 2 minuten en 20 seconden duren

Utrecht is een filmfestival rijker: het Nikon Film Festival Benelux. Het gaat om een eendaags festival, speciaal voor korte films van opkomende makers. De cameraproducent organiseert het samen met het Nederlands Film Festival. Het festival wordt in maart gehouden in het Louis Hartlooper Complex.

De korte film is een filmgenre op zich. Hoewel je ze in de bioscoop niet vaak tegen komt, worden ze wel veel in competitieverband gebruikt. Voor veel jonge makers is het een manier om te laten zien wat ze in huis hebben.

Voor het festival mag een film maximaal 2 minuten en 20 seconden duren. Het thema is de schoonheid.

‘We juichen het toe’

Utrecht is al de thuisstad van het Nederlands Film Festival. Korte films zijn al een onderdeel van het NFF, maar een apart festival was er nog niet.

“Met Nikon als partner bieden we startende filmmakers een internationaal platform voor korte films”, zegt Marjolein Bronkhorst, zakelijk directeur van het NFF. “We juichen het enorm toe dat jonge makers de kans hiertoe krijgen om nog meer festivalervaring op te doen.”

Parijs

Deelname aan het festival is gratis, en iedereen uit de Benelux kan meedoen. De films moeten aan bepaalde technische eisen voldoen, die zijn te vinden op de website van het festival. Het NFF is bij het festival betrokken als jury. Ook is Nikon tijdens het NFF aanwezig op het talentplein.

Het nieuwe festival is tevens een voorronde. Drie inzendingen worden geselecteerd voor het Nikon Film Festival in Parijs, dat in april voor de zestiende keer wordt gehouden.