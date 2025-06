Nieuw fonds moet uitjes voor alle Utrechtse kinderen mogelijk maken

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) lanceert het fonds ‘Ieder kind een kans’. Met het fonds kunnen activiteiten voor kinderen, die de overheid niet vergoedt, worden gefinancierd. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals vieringen, excursies, schoolkampen, activiteiten in en met de wijk of activiteiten voor goede doelen.

Het zijn activiteiten buiten de lessen, die niet vallen onder het onderwijsprogramma en daarom niet met geld van de overheid mogen worden betaald.

“Met dit fonds willen we elk kind die kansen bieden”, zegt voorzitter Roel Hoogendoorn van KSU, een bestuur van 26 scholen met 7000 leerlingen in Utrecht.

“We zijn er trots op dat alle scholen van de KSU meedoen en dit samen mogelijk maken”, zegt Hoogendoorn, die aangeeft dat ook in de Utrechtse gemeenteraad is gesproken over het oprichten van een vergelijkbaar fonds voor de hele gemeente. “Alle besturen die op eenzelfde manier willen gaan werken, kunnen deelnemen. De KSU start als eerste en hoopt dat anderen ons voorbeeld willen volgen!”

Het fonds wordt gevuld met donaties. Daarnaast gaat het fonds zelf actief fondsen benaderen van bijvoorbeeld kerkelijke organisaties en de Postcodeloterij.