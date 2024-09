Nieuw gebouw voor internationale school met 1200 leerlingen op Utrecht Science Park

Er komt een nieuw gebouw voor de International School Utrecht op het Utrecht Science Park. De school biedt ruimte aan 1200 leerlingen en zit nu nog in een tijdelijk onderkomen op Papendorp. De school moet in 2027 open kunnen op de nieuwe locatie.

Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe plek voor de International School Utrecht (ISU). In het najaar start de bouw aan de Cambridgelaan en naar verwachting kan ISU er in 2027 lesgeven. Net als bij andere nieuwbouwprojecten speelt ook bij ISU de onzekerheid over een stroomaansluiting door de problemen rondom het volle stroomnet, ook wel netcongestie genoemd.

ISU biedt kinderen van internationaal werkende ouders, die gemiddeld 3 tot 5 jaar in Nederland zijn, passend onderwijs. Overal volgen kinderen hetzelfde curriculum in het Engels. Zo kunnen zij van land en school wisselen zonder dat ze een leerachterstand oplopen. ISU zorgt ook voor passend onderwijs aan Nederlandse kinderen die met hun familie terugkeren uit het buitenland.

ISU bestaat sinds 2012 en is in de afgelopen jaren gegroeid van 63 naar ongeveer 1200 leerlingen. De kinderen zijn tussen de 4 en 18 jaar en vertegenwoordigen samen, net als het team, ruim 60 verschillende nationaliteiten. De instelling bestaat uit een basis- en middelbare school en buitenschoolse- en kinderopvang.

Volgens de gemeente is de ISU van grote waarde voor het internationale vestigingsklimaat in de stad. ISU heeft daarmee zowel een stedelijke als een regionale functie.

Reacties

Eelco Eerenberg, wethouder Onderwijs: “Ik ben blij dat we nu definitief aan de slag kunnen met dit prachtige gebouw. ISU is de afgelopen jaren enorm gegroeid. De internationale en Nederlandse leerlingen van ISU verdienen een fijne plek om samen te leren, zich te ontwikkelen, zich thuis te voelen en een basis te leggen voor hun verdere leven. Daarnaast levert ISU samen met de Taalschool Utrecht via het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers een belangrijke bijdrage aan verbeterde instroom van anderstalige leerlingen op lokale basisscholen.”

Marieke Folkers, directeur ISU: “Onze leerlingen spreiden zich uit over twaalf leerjaren. Het is daarom fijn dat we straks een gebouw hebben dat past bij ons onderwijsprogramma en prettig is voor kleuters en jongvolwassenen om in te verblijven. Voor leerlingen en hun ouders is ISU niet alleen een school, maar ook een ontmoetingsplek. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten en laten we ze kennismaken met lokale sportclubs of culturele activiteiten. Zo zorgen we voor verbinding tussen de lokale en internationale gemeenschap. In het nieuwe schoolgebouw komen daarom ook ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte versterken.”