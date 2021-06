Nieuw hoofdstuk voor de Domtoren zorgt voor herdruk boek over ‘trots van de stad’

Het populaire boek De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad was al een paar jaar uitverkocht, maar de restauratie als nieuw hoofdstuk voor het icoon van de stad was reden genoeg voor een heruitgave. Donderdag nam burgemeester Sharon Dijksma het eerste exemplaar in ontvangst, en dat gebeurde natuurlijk op de Domtoren.

“Deze toren is van iedereen”, vertelt René de Kam als hij op de Domtoren staat. Samen met Frans Kipp en Daan Claessen bracht hij in 2014 een lijvig boek uit over het bekendste bouwwerk in Utrecht. Sinds het verschijnen van de eerste en de tweede druk is er een hoop gebeurd met de Domtoren en daarom was het tijd voor een heruitgave. De Kam: “Daarbij werd dit weekend, 700 jaar geleden, ook nog de eerste steen van de Domtoren gelegd. Een mooi moment dus.”

Sinds 1382 steekt de Domtoren hoog boven de Utrechtse huizen uit. Al tijdens de bouwtijd was het een van de meest aansprekende en besproken gebouwen in stad en land. Maar wie liet die immense toren bouwen en waarom? Hoe ging dat in zijn werk? Waar kwamen de bouwmaterialen vandaan? Waarom is het schip van de Dom tijdens een zeer zware storm ingestort op 1 augustus 1674, terwijl de toren geen enkele schade had?

De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad beantwoordt al deze vragen. Ook wordt het bouwbedrijf van de Dom, dat in de middeleeuwen al verrassend circulair was, uitvoerig besproken. Er is bijna tien jaar onderzoek gemoeid met het maken van dit boek. Duizenden archiefstukken en tientallen onderzoeksverslagen zijn bestudeerd om de geschiedenis te beschrijven van de beroemde toren, die in zijn zevenhonderd jaar veel heeft meegemaakt.

De jaren durende restauratie is een nieuw hoofdstuk voor de Domtoren. Daarom was het ook tijd voor een herdruk waarin de periode 2014-2021 uitgebreid uitgelicht wordt. De Kam: “Ook hebben we samen met het KNMI het raadsel kunnen oplossen waarom de toren de grote storm in 1674 heeft overleefd maar het middenschip instortte.” Het boek bevat ook geüpdatete 3D-modellen waarin de Domtoren in zijn omgeving is te zien.

Erik Jan Brans is restauratie-architect bij Rothuizen en betrokken bij de opknapwerkzaamheden aan de Domtoren. Hij was ook donderdagmiddag aanwezig en zei: “Ik weet nog goed; toen de aanbesteding liep voor de restauratie keek ik vanaf de Mariaplaats naar de toren en dacht ‘dit wordt een hele klus’.” Maar, zo vertelt Jan Brans, hij had toen al veel aan de eerste druk van het boek: “Het lag als een bijbel onder mijn hoofdkussen.”

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma nam het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave van het boek in ontvangst. Daar zei ze bij: “Ik ben ontzettend blij dat ik dit boek in ontvangst mag nemen. Net zoals het belangrijk is om de Domtoren te behouden voor de volgende generaties is het ook belangrijk om geschiedenis levend te houden.” Ook sprak ze nog een persoonlijke noot, over haar nieuwe woning in Utrecht: “Ik kan ‘s avonds, als ik thuis de ramen opendoe, het carillon van de Domtoren horen. Dan weet je dat je in Utrecht bent geland.”

