Nieuw in de Utrechtse raad door voorkeurstemmen: Annemarijn Oudejans van Student & Starter

Annemarijn Oudejans is nog maar 23 jaar, net klaar met haar bachelor Sociologie aan de Universiteit Utrecht en sinds kort ook gemeenteraadslid bij Student & Starter. Op 16 maart werd ze met 1170 voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad. Wat heeft Annemarijn verder te vertellen? DUIC vroeg het haar.

Waarom stelde je je verkiesbaar voor de gemeenteraad?

“Bij de studentenstadsraad, waar studenten met de gemeente in gesprek gaan over de stad, sprak ik met Ralph Peters van D66 en Eva Oosters van Student & Starter. Zij zijn allebei nog jong, Ralph is 29 jaar en Eva is nog jonger. Toen vroeg ik me af hoe het kon dat ze al in de gemeenteraad zaten terwijl ze nog zo jong zijn. Al snel was ik mij ervan bewust dat dat een beetje een denkfout is, want waarom zouden jonge mensen niet kunnen meepraten in de politiek? Ik vroeg mij af waarom er zo weinig jonge mensen in de raad zitten en waarom ik het zo speciaal vond dat er twee jonge mensen in de raad zaten. Dat was voor mij de eerste aanzet om te kijken wat ik zelf zou kunnen betekenen in de politiek.”

Hoe ben je op een verkiesbare plek terechtgekomen?

“Bij Student & Starter hebben we een goed sollicitatieproces gehad. Eerst was er een sollicitatiegesprek, daarna kwam er nog een ‘sollicitatiedag’ en vervolgens stelde een kieslijstcommissie de kandidatenlijst samen. Dat is wat mij betreft heel zorgvuldig gedaan en ik mag heel blij zijn dat ik op nummer drie terecht ben gekomen. Er zijn namelijk zoveel mensen op de lijst van Student & Starter gekomen die jong zijn én zoveel willen en kunnen. Het is mooi om te zien hoeveel jonge mensen mee willen besturen in Utrecht.”

Had je verwacht dat je met voorkeursstemmen in de raad terecht zou komen?

“Ik hoopte eigenlijk op een derde zetel en we zaten daar ook heel dichtbij, het scheelde echt niet veel stemmen. Toen ik hoorde dat we twee zetels hadden gehaald, vond ik dat natuurlijk ook geweldig. Ik was heel blij voor de nummer één en twee op de lijst. Omdat ik op een ‘stem op een vrouw-positie’ stond, wist ik wel dat ik een aantal stemmen zou krijgen. Als nummer drie op de lijst hoopte ik natuurlijk wel op een voorkeurszetel. Maar dat ik dat ook echt zou halen, had ik niet verwacht.”

Hoe heb je zoveel stemmen kunnen krijgen denk je?

“Omdat ik ook in het campagneteam van Student & Starter zat, heb ik voor de verkiezingen heel veel campagne gevoerd. Daarnaast zit ik nu in de universiteitsraad. Ik heb ook een bestuursjaar gedaan bij mijn studievereniging Usocia en ik heb op verschillende plekken in Utrecht gewerkt. Ik denk dat ik daardoor al wel een bekende was bij de Utrechtse studenten en starters.”

Heb je op jezelf gestemd?

“Ik twijfelde of ik dat moest doen. Ik dacht uiteindelijk dat dit waarschijnlijk de eerste en de laatste keer zou zijn dat ik in de gemeenteraad zou kunnen komen namens Student & Starter. Ik heb daarom toch maar op mezelf gestemd.”

Wat hoop je te bereiken als gemeenteraadslid in de komende vier jaar?

“Ik wil laten zien dat de stem van jonge mensen juist belangrijk is in de politiek. Ik zou verder meer willen leren over de politiek-bestuurlijke wereld en ik wil natuurlijk veel inhoudelijke kennis opdoen. Ik ga me graag verdiepen in cultuur, mentaal welzijn en wonen. Door de coronapandemie heb ik gezien dat het mentale welzijn van mensen slechter is geworden, maar het was daarvoor al niet heel goed, vind ik. Na de nasleep van corona – die nog een tijd zal duren – hebben we een zorgsysteem nodig dat goed is voor iedereen. Daar zie ik veel verbeterpunten. En het woningtekort natuurlijk, dat is voor veel mensen ook een enorm stresspunt. Zelf heb ik drie keer moeten verhuizen binnen Utrecht, van woningen waar ik maar een halfjaar kon wonen of het ging om tijdelijke onderhuur. Nu heb ik eindelijk een vaste plek, wel moet ik daar na mijn studie weer uit. Ik zie het woonprobleem van dichtbij. Dus dat wat ik om me heen zie wil ik gebruiken om mee verder te kunnen als raadslid en daarmee wil ik me kunnen inzetten voor alle Utrechters!”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.