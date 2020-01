Nieuw kantoorgebouw van 10.000m2 langs de A2 met bijzondere trap

Er komt een nieuw kantoorgebouw naast The Wall in Leidsche Rijn. Het gebouw, dat de naam Helix draagt, moet halverwege 2021 klaar zijn. Het gebouw bestaat uit vier kantoorlagen, met daaronder twee verdiepingen met parkeermogelijkheden voor ongeveer 150 auto’s.

Gebiedsontwikkelaar AM en BAM Bouw en Techniek hebben een overeenkomst getekend voor de bouw. Het nieuwe kantoorgebouw komt tussen het Reykjavikplein en de A2 en maakt straks onderdeel uit van het centrumgebied van Leidsche Rijn. Het complex is ontwikkeld voor meerdere bedrijven en heeft een oppervlakte van ongeveer 10.000m2.

Er komt een afgescheiden buitenruimte bij het gebouw. Centraal in het gebouw staat een grote spiraalvormige trap die zichtbaar is vanaf de snelweg. In de komende maanden zal de bouw starten en de oplevering vindt halverwege 2021 plaats.