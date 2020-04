Nieuw kunstwerk bij Bemuurde Weerd is ode aan onderwaterleven Twitter Wijkbureau Noordwest

Op de Bemuurde Weerd is een nieuw kunstwerk te bewonderen. Vlakbij de Weerdsluis komen, als de waterspiegel zakt, zeven metalen vissen boven water. De windes zijn een ode aan het onderwaterleven in de stad en moeten de waarde van de Utrechtse grachten voor de natuur beter in beeld brengen. Mark van Heukelem is de initiatiefnemer van de ode aan het onderwaterleven. Hij won met zijn idee in oktober de elfde Pitch Night van Awesome Utrecht en mocht zijn plan werkelijkheid laten worden. Inmiddels zijn op de Bemuurde Weerd zeven metalen silhouetten van de vissen te zien. Riviervis De winde is een riviervis die elk voorjaar door de Utrechtse grachten vanuit de Vecht naar de Kromme Rijn trekt. Met duizenden tegelijk gaan ze op zoek naar een plekje om zich voort te planten. Van Heukelem wil met het kunstwerk de waarde van de Utrechtse grachten voor de natuur beter in beeld brengen. Het plekje waar de vissen te zien zijn, is gekozen omdat de waterspiegel er af en toe zakt als de Weerdsluis geschut wordt. Vanaf de trappen kan je het water zien zakken, waardoor 'een stukje onderwaterwereld zichtbaar wordt'. De silhouetten van de winde zijn alleen te zien bij laag water. "Door het plaatsen van de vissen, die af en toe boven water komen, wil ik het besef doen vergroten dat onze mooie Utrechtse gracht een echte levensader is die midden door de stad stroomt", aldus Van Heukelem.

