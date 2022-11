Nieuw kunstwerk met dakruiter en naamplaatjesmonument onthuld op begraafplaats Tolsteeg in Utrecht Het kunstwerk op begraafplaats Tolsteeg.

Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht is een nieuw kunstwerk rijker. Een bijzonder kunstwerk, omdat nabestaanden er de naam van hun geliefde in kunnen aanbrengen als een graf wordt opgeheven.