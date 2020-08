Nieuw logo van FC Utrecht op gevel van Stadion Galgenwaard

Stadion Galgenwaard van FC Utrecht ziet er iets anders uit. Op de buitengevel bij tribune de Noordzijde hangt nu een grote afbeelding van onder andere het jubileumlogo van de club.

Voor FC Utrecht is aankomend voetbalseizoen een bijzondere mijlpaal. Het is dan namelijk precies 50 jaar geleden dat de club werd opgericht. Voor dit jubileumseizoen is daarom een ander logo ontworpen.

Ook is T-Mobile vanaf dit jaar de nieuwe hoofdsponsor van de club. Zowel het logo van de telecomaanbieder als het nieuwe logo van FC Utrecht zijn nu te zien op de buitenzijde van de Galgenwaard. Ook hangt er een grote foto van aanvoerder Willem Janssen.

Zorg van de Zaak

Voorheen stond het logo van ‘Zorg van de Zaak’ op de gevel van het stadion. Deze onderneming was sinds 2015 de hoofdsponsor van FC Utrecht.

Op zaterdag 12 september openen FC Utrecht en AZ het Eredivisieseizoen. Om 16.30 uur trappen de twee clubs af in Stadion Galgenwaard.