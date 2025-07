Nieuw mediterraans restaurant Maresia geopend aan de Ganzenmarkt in Utrecht

Er is een nieuwe horecazaak geopend aan de Ganzenmarkt. De horeca in de stad is uitgebreid met restaurant Maresia, een mediterraans restaurant. Gasten kunnen ‘alles uit en rond de zee’ verwachten.

Restaurant Maresia is een horecazaak die zich vooral focust op wijn, zeevruchten en vis. Het gaat om gerechten die zijn bedoeld om te delen. “In een warme setting die uitnodigt tot lange avonden en spontane ontmoetingen”, aldus het restaurant.

Maresia belooft een ‘mediterrane reis van Frankrijk tot Marokko en van Italië tot Griekenland’. Dat kan zowel overdag als ‘s avonds, en voor een borrel of voor diner.

Gat in de markt

De Nieuwe Garde Horeca Groep nam in januari van dit jaar het pand over waar Maresia nu in zit. De groep timmert al een tijdje aan de weg in Utrecht en heeft de afgelopen jaren het tapasrestaurant Sevilla en het Italiaanse restaurant Osteria Emilia geopend, en sinds kort zit daar ook het Franse Léo Léo bij.

Met dit idee vult Nieuwe Garde Horeca Groep naar eigen zeggen een gat in de markt. “We missen een mediterraans visrestaurant met de focus op verse vis en vegetarische gerechten. Dat is er nog niet naar ons idee en dat komt dus binnenkort op de Ganzenmarkt.”