Nieuw onderzoek naar verkeersveiligheid van onlangs vernieuwde Oudwijkerdwarsstraat

De gemeente Utrecht laat opnieuw onderzoek doen naar de verkeerssituatie van de onlangs heringerichte Oudwijkerdwarsstraat. De werkzaamheden aan de straat zijn recentelijk afgerond en volgens een groep omwonenden is de veiligheid er niet op vooruitgegaan. De PvdA heeft daarom samen met het CDA het college om uitleg gevraagd.

Februari vorig jaar begonnen de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat. Volgens de gemeente zijn de buurtbewoners betrokken bij het maken van de herinrichtingsplannen. Toen werd ook al door omwonenden aangegeven dat er vooral zorgen waren over de verkeersveiligheid.

“Tijdens de verschillende bijeenkomsten hebben we stilgestaan bij de herinrichting en ook bij verkeersveiligheidsmaatregelen”, is te lezen in een reactie op de vragen. “Een van de verkeersveiligheidsmaatregelen die we toen bijvoorbeeld in overleg met bewoners bewust hebben geschrapt zijn drempels.”

Maatregelen

Uiteindelijk is er een aantal maatregelen genomen dat de snelheid uit het verkeer moet halen, maar de gemeente zegt daarbij dat de mogelijkheden hiervoor na gesprekken met de buurt beperkt bleken. Zo zouden de bewoners liever geen drempels, plateaus of klinkerverharding zien omdat daardoor de kans op trillingen toeneemt.

Wel is de rijbaan 50 centimeter smaller gemaakt en zijn er op vier plekken wegversmallingen aangelegd. “Hierbij moesten we rekening houden met de bus die door de straat rijdt.” Daarnaast is groen toegevoegd en dit moet volgens de gemeente het smallere profiel benadrukken.

Corona

De gemeente geeft toe dat beide maatregelen nog niet optimaal functioneren. Het groen heeft namelijk nog niet de omvang die het op termijn zou moeten krijgen en vanwege corona rijdt er nog minder verkeer door de Oudwijkerdwarsstraat. Hierdoor zijn de wegversmallingen minder effectief.

“Het duurt dus nog even voordat deze positieve effecten echt zichtbaar worden. We denken dat dit allemaal een rol speelt in de beleving van een onveilige situatie en in het rijgedrag in de straat.”

Desalniettemin laat de gemeente het ontwerp van de straat nogmaals toetsen bij een externe partij en wordt in de tussentijd de intensiteit van verkeer en de snelheid in de straat gemonitord.