Nieuw ontwerp voor openbare ruimte Rotsoord

Rotsoord in Utrecht moet een stuk groener worden. Daarom heeft de gemeente een plan gepresenteerd om het gebied anders in te richten. Het is nu aan omwonenden en ondernemers om erop te reageren.

Het oude industriegebied Rotsoord langs de Vaartsche Rijn is al niet meer te vergelijken met de huidige situatie. De industrie heeft plaatsgemaakt voor studenten en starters, horeca en creatieve bedrijvigheid. Klaar is het gebied, dat ongeveer loopt van station Vaartsche Rijn tot de Diamantweg, nog niet.

Er wordt nog gebouwd in Rotsoord. Zo gaat de bouw van het Moxy Hotel met ongeveer 170 kamers binnenkort echt beginnen. Het gebied rondom dit hotel en het naastgelegen poppodium De Helling gaat ook als eerste heringericht worden. Daarna is de rest van de buitenruimte van Rotsoord aan de beurt.

Wandelpad

Het plan van de gemeente, waar ook bewoners en ondernemers aan meegewerkt hebben, is vooral om meer groen toe te voegen. Daarmee moet het prettiger worden om in de openbare ruimte te verblijven. Zo moet er ook, waar mogelijk, een wandelpad komen langs de Vaartsche Rijn. Daarnaast komen er aanmeerplekken voor bootjes. De gemeente ziet graag dat Rotsoord een verlengstuk wordt van de binnenstad, via de Ooster- en Westerkade.

Dit gaat wel gevolgen hebben voor het aantal parkeerplaatsen. De gemeente gaat er van uit dat er zeker 60 parkeerplaatsen kunnen verdwijnen in het gebied. Er zijn er nu ongeveer 140.

Het gaat nu om een voorlopig ontwerp waar bewoners en ondernemers weer op kunnen reageren. Er wordt ook een informatieavond georganiseerd. Het hele document is hier te lezen.