Nieuw pand voor (ex-)sekswerkers geopend in Utrecht; ‘In één woord: geweldig’

Het nieuwe informatie- en adviescentrum Belle is woensdag 15 maart officieel geopend door wethouder Eelco Eerenberg. De organisatie biedt ondersteuning en begeleiding om de kwaliteit van leven van (ex-)sekswerkers te verbeteren. In het nieuwe pand aan de Socrateslaan komt alle dienstverlening op één locatie. “In één woord: ‘geweldig’”, aldus manager van Belle Minke Fischer.

Belle, onderdeel van de Tussenvoorziening, ondersteunt en begeleidt (ex-)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel, in de regio Utrecht en Gooi & Vechtstreek. Belle organiseert workshops, biedt laagdrempelige begeleiding waarvoor mensen zonder afspraak kunnen binnenlopen en houdt spreekuren voor meer specialistische hulpverlening. In het nieuwe pand wordt de dienstverlening samengevoegd op één locatie, waardoor het na een inloopochtend bijvoorbeeld makkelijker is om direct een afspraak te maken met een hulpverlener of arts.

Wethouder Eelco Eerenberg opende, samen met de manager van Belle, het nieuwe pand officieel met de onthulling van drie foto’s van zo’n dertig jaar geleden. Daarop is de omgeving rondom de voormalige tippelzone in Utrecht te zien. De tippelzone moest in 2021 sluiten vanwege de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

Eerenberg noemt de nieuwe vestiging ‘een huiskamer voor sekswerker’. Voor Fischer was het een wens om alle dienstverlening bij elkaar te hebben: “Steeds meer (ex-)sekswerkers weten ons te vinden; voor een kop koffie en een praatje in onze huiskamer, maar ook voor advies of een hulptraject. In ons nieuwe pand kunnen we deze groei verder vormgeven. Dat geldt voor zowel het aantal mensen als voor de kwaliteit van ons aanbod. Hiermee krijgen we een plek waar alle (ex-)sekswerkers uit de regio terechtkunnen. Dat is echt enorme winst.”

Vertrouwenspersonen

Bij Belle werken twee vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor de sekswerkers zelf én voor mensen die vragen hebben of zich zorgen maken over iemand die, misschien, als sekswerker werkt. Ook voor deze vertrouwenspersonen is de verbetering van de samenwerkingsmogelijkheden en het verlagen van de drempel om binnen te wandelen een grote vooruitgang.