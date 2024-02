Nieuw plan om armoede tegen te gaan in Utrecht: ‘pleisters plakken’

Er ligt een nieuw plan klaar om armoede in Utrecht tegen te gaan, maar zelfs de wethouder heeft het over ‘pleisters plakken’. Bezuinigingen en de plannen van het toekomstige kabinet zorgen voor onzekerheden. De gemeente maakt nu alvast de keuze om kinderen en gezinnen extra te steunen, maar dat kan ten koste gaan van andere minima.

Armoede oplossen? Dat kan de gemeente Utrecht niet. Pleisters plakken, dat gaat volgens wethouder Linda Voortman gebeuren. In de nieuwe nota Financiële Bestaanszekerheid staat geschreven welke richting het college van B&W op wil.

In het plan komen een paar kernpunten naar voren. Zo moeten regelingen eenvoudiger worden, en moet iedereen die in aanmerking komt voor een armoederegeling deze ook weten te vinden. Op dit moment zouden Utrechters die gebruik kunnen maken van een regeling dit niet nog altijd doen, omdat het te ingewikkeld is of omdat ze helemaal het bestaan er niet van weten.

Kinderen

De gemeente Utrecht wil daarnaast extra inzetten op het aanpakken van armoede bij gezinnen met minderjarige kinderen. In Utrecht groeien bijna 8000 kinderen op in een huishouden met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum. Kinderen die in armoede opgroeien komen in hun volwassen leven ook vaker in de schulden terecht. De gemeente wil deze cirkel zoveel mogelijk doorbreken.

Zo kijkt de gemeente naar het aanbod van de U-pas zodat dit beter aansluit op de behoefte van gezinnen. Ook geeft de gemeente extra geld aan Utrechtse kinderen om te sporten en gebruik te maken van cultuur.

Tegenover de extra uitgaven voor gezinnen met kinderen staan wel besparingen. Dat betekent concreet dat niet alle minima erop vooruitgaan. Zo wordt er onder andere bespaard op de gemeentepolis – de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen – en de studietoeslag, een bijdrage die bijvoorbeeld gehandicapte studenten kunnen krijgen.

Onzekerheden

De plannen in de nota staan niet honderd procent vast. Uiteraard gaat de gemeenteraad er nog over in gesprek en moet erover gestemd worden. Bij de nieuwe begroting van de gemeente moeten ‘scherpe keuzes’ gemaakt worden, ook omdat het tekort de komende jaren oploopt.

Ook de huidige kabinetsformatie kan gevolgen hebben voor het beleid in Utrecht: “De kans bestaat dat er extra­ of juist minder middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk voor ons armoedebeleid.”

Wethouder Voortman: “Ik voel veel onmacht: lokaal kan ik er niet voor zorgen dat alle Utrechters rond kunnen komen. We kunnen slechts pleisters plakken. Dat doen we met dit nieuwe beleid zo effectief mogelijk, maar om echt verschil te kunnen maken moet het wettelijk sociaal minimum omhoog en moet het landelijke systeem van toeslagen op de schop. Daarom roepen we het nieuwe kabinet nogmaals op om daar substantiële stappen in te zetten.”