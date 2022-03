Nieuw platform moet onderhoud tramspoor Utrecht sneller en veiliger laten verlopen

De Provincie Utrecht heeft samen met het in Kanaleneiland gevestigde bureau PAQT een nieuw platform ontwikkeld waarmee werkzaamheden langs de trambaan sneller en veiliger uitgevoerd kunnen worden.

Wekelijks komen er tientallen meldingen binnen over onderhoudswerkzaamheden langs de trambaan, variërend van een gesloopt bankje tot aan groter onderhoud. Om te voorkomen dat er conflicten ontstaan in de werkzaamheden, met vertragingen of uitval tot gevolg was er al een bestaand platform maar dat draaide nog op verouderde technieken.

Het Utrechtse softwarebedrijf PAQT heeft in opdracht van de Provincie Utrecht een nieuw platform ontwikkeld. Om toegang te krijgen op en rond het spoor moet er online een examen gedaan worden om een bewijs van toegang te krijgen. Onderhoudsbedrijven voeren in welke medewerkers dit moeten doen en als deze medewerkers het examen goed afleggen ontvangen ze een digitaal bewijs van toegang.

Geografisch

Naast de online accreditatie voor medewerkers voeren de onderhoudsbedrijven ook de aard van de werkzaamheden in waarna een procedure in werking wordt gesteld waarin gecontroleerd wordt hoe de werkzaamheden zich verhouden tot andere werkzaamheden. Dankzij het nieuwe platform is het proces om toegang te verkrijgen teruggebracht van enkele weken naar dagen en kan de provincie beter en verder voorruitplannen.

Het grote voordeel daarbij is dat de provincie nu ook beschikt over een geografisch informatiesysteem die de werkzaamheden en buitendienststellingen visualiseert. De medewerkers van de provincie Utrecht kunnen op die manier in een oogopslag zien waar er gewerkt wordt en wat de eventuele gevolgen op de trajecten zijn.

