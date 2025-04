Nieuw protest tegen onderwijsbezuinigingen aangekondigd op 10 juni

Op 10 juni gaan studenten en docenten van universiteiten en hogescholen opnieuw protesteren. Dan doen ze tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs.

Vorige maand legden ook in Utrecht duizenden studenten en docenten tijdens de zogenoemde estafettestaking het werk neer. De actie werd gesteund door vakbonden, studentenorganisaties en andere sympathisanten.

Op 10 juni staat er dus een nieuwe, landelijke demonstratie gepland. Hoe laat en waar die precies zal zijn, is nog niet bekend.

Woedend

Vorige week werd duidelijk dat er, na de eerder aangekondigde bezuinigingen, nieuwe bezuinigingen voor de onderwijssector in de Voorjaarsnota staan. Die plannen leidden tot veel negatieve reacties uit het onderwijs.

“Ik ben echt woedend”, zei voorzitter Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb), tegen de NOS. “Het voelt als een omgekeerde Robin Hood: stelen bij de armen om te geven aan de rijken.”

50.000 demonstranten

Gisteren was de laatste dag van de landelijke estafettestaking, die in totaal ruim een jaar duurde. Delft was donderdag de laatste locatie. Maar na de plannen uit de Voorjaarsnota, volgt er dus toch nog een nieuwe actie.

In totaal waren er het afgelopen jaar achttien acties in twaalf steden met ruim 50.000 demonstranten, schrijft de AOb. Eind vorig jaar demonstreerden ook al 25.000 mensen op het Malieveld. Een deel van de bezuinigingen werd naar aanleiding van dit protest teruggedraaid.