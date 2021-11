Nieuw recreatief fietspad verbindt Utrecht met IJsselstein

Utrecht heeft een nieuwe uitbreiding van het fietspadennetwerk gekregen. Op maandag opende het recreatieve fietspad tussen de Nedereindseweg in Utrecht en de Noord-IJsseldijk in IJsselstein.

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en haar IJsselsteinse collega Kees Geldof bevestigden het bordje voor ‘fietsknooppunt nummer 77’. Daarmee werd het recreatieve fietspad officieel geopend. Voorlopig krijgt het nog de naam ‘Verlengde Meerlopad’, maar de straatnamencommissie van IJsselstein zal daar begin volgend jaar verandering in brengen.

De twee gemeenten werkten samen met de provincie Utrecht en het recreatieschap Stichtse Groenlanden aan een veilig en groen fietspad. Zo zijn de oevers naast het fietspad natuurvriendelijk ingericht. Ook moeten rood asfalt en een zone met maximaal 30 kilometer per uur zorgen voor meer veiligheid voor de recreatieve fietsers.

Het ‘Verlengde Meerlopad’ is onderdeel het programma Recreatie om de Stad (RodS) van de provincie Utrecht. Het is één van de laatste projecten uit dit programma, dat in 2020 is afgerond. De provincie Utrecht heeft met dit programma verschillende groengebieden en recreatieve verbindingen aangelegd.