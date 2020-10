Nieuwe school, sporthal en openbaar dakplein in één: zo ziet het nieuwste gebouw aan het Berlijnplein eruit

Eind 2022 staat er aan het Berlijnplein een nieuw beeldbepalend bouwwerk waar Academie Tien voor 1600 leerlingen de deuren opent. Ook komt er een wedstrijdsporthal en een openbaar groen plein op het dak.

Het gebouw komt vlakbij de Pathé-bioscoop. De school heeft een entree aan het Berlijnplein, de sporthal en het dakplein zijn toegankelijk via de Zagrebstraat. Met veel glas, erkers in de gevel, een open indeling en een openbaar plein op het dak moet het een toegankelijk en uitnodigend gebouw worden.

Schoolgebouw

In het pand komt Academie Tien. Dit is een openbare middelbare school voor mavo, havo en vwo. Het schoolgedeelte wordt gebouwd volgens een bijzonder concept. De school bestaat straks uit negen zogeheten ‘thuisunits’. Elke thuisunit is een kleinschalige werkruimte voor 180 leerlingen en verbonden met de centrale hal. De centrale hal vormt het hart van het gebouw.

Academie Tien bestaat uit een junior-afdeling, de onder- en bovenbouw. Op de junior-afdeling zijn leerlingen vanaf tien jaar welkom, zodat zij een geleidelijke overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

Wedstrijdsport

In de sporthal is straks plek voor zaalvoetbal, basketbal, badminton, hockey of turnen. Bijna iedere wedstrijdsport kan op NOC*NSF-niveau gespeeld worden: de sporthal is 28 meter breed, 48 meter lang en 9 meter hoog. Overdag gebruiken de leerlingen van Academie Tien de hal voor hun gymlessen. De sporthal heeft een eigen toegang via het centrale plein. ’s Avonds en in het weekend is deze te huren via de gemeente Utrecht.

Dakplein

Op het dak van de sporthal komt een groot openbaar plein met veel groen, zitjes, een kas en een hardloopbaan van precies 100 meter. Het plein is beschikbaar voor de hele buurt, ook de leerlingen van Academie Tien maken hiervan gebruik.

Het gebouw wordt bijna energieneutraal gebouwd en is aardgasvrij. Er komen zonnepanelen op het dak, energiezuinige installaties en het gebouw wordt verwarmd met stadsverwarming. Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw is gemaakt door Wiersema Architecten & de Architekten Cie.