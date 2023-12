Nieuw schoolgebouw voor 1200 leerlingen aan Berlijnplein in Utrecht klaar

Aan het Berlijnplein in Utrecht is een nieuw schoolgebouw voor 1200 leerlingen klaar. Vanaf januari zullen de lesbanken gevuld zijn. In het gebouw zit ook nog een grote sporthal en er is een openbaar dakterras.

Er wordt nog flink gebouwd in Leidsche Rijn Centrum, maar met de voltooiing van het schoolgebouw is het Berlijnplein weer een stuk gevulder. De school gaat gebruikt worden door leerlingen van Academie Tien.

Aan de school zit een sporthal voor wedstrijdsporten zoals zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal, badminton en zaalhockey. Overdag sporten de leerlingen van Academie Tien in de sporthal. Daarnaast is de hal vanaf 2024 ’s avonds en in het weekend te huur.

Op het dak van de sporthal ligt een openbaar plein. Het plein heeft groen, zitjes en een kas. Leerlingen kunnen er pauze houden, maar ook bewoners kunnen het plein, met uitzicht over de buurt, gebruiken. Op het plein is ook ruimte voor sport. Zo komt er een basketbalveld voor 3×3 basketbal en een pannakooi.

Hoewel het gebouw zo goed als af is wordt er nog gewerkt aan onderdelen. Het plein op het dak is vanaf april voor iedereen te gebruiken. Ook komen er nog zeven kunstwerken – bronzen beelden – ontworpen door Elisabet Stienstra. De officiële opening van het schoolgebouw, Sporthal Het Plein, het openbare plein en de onthulling van een deel van de bronzen beelden is in april 2024.

Reacties

De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Dit nieuwe gebouw is een absolute aanwinst voor de leerlingen, buurtbewoners en de hele stad. Het ontwerp past helemaal bij een vernieuwende manier van onderwijs. Niet alleen lokaaltjes, maar veel ontmoetingsplekken voor leerlingen, plekken om samen te leren en een centrale hal die doet denken aan een moderne bibliotheek. Daarnaast is het gebouw door de sporthal en het groene plein van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in gebruik. Dat het er vervolgens ook nog eens prachtig uitziet maakt het helemaal af.”

“Ik ben blij met deze nieuwe sporthal waar veel Utrechters kunnen sporten en bewegen. De stad zet zich hard in om nieuwe sporthallen te bouwen, want er is een tekort aan binnensportlocaties. Deze plek, waar veel jongeren wonen en komen, is perfect voor sport en cultuur. En met de nieuwe kunstwerken erbij wordt het helemaal compleet”, zegt wethouder Eva Oosters (Sport en Cultuur).