Het nieuwe slavernijmonument in Utrecht beklad met meerdere graffiti-tags

Op het recent onthulde slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht zijn meerdere graffiti-tags aangebracht. Het gaat om het gedeelte van het monument dat op de heuvel in het park staat.

Het Monument van Vlucht en Verzet werd afgelopen 30 juni tijdens de herdenking van Keti Koti onthuld en staat symbool voor het trans-Atlantische slavernijverleden. Bij de onthulling waren honderden mensen aanwezig.

Vandaag blijkt dat er verschillende graffiti-tags op het monument zijn aangebracht. Het gaat in totaal om drie tags. De graffiti is aangebracht op de zuil die bovenop de heuvel in het Griftpark staat. Het lijkt vooralsnog niet te gaan om politiek geladen uitingen. Het grotere gedeelte van het monument dat naast de heuvel staat, is niet beklad.

De gemeente Utrecht laat in een reactie weten: “Ontzettend zonde dat het monument beklad is. Helaas kunnen we dit soort dingen niet voorkomen in de stad. Extra vervelend ook voor de kunstwerkgroep en de kunstenaar die er de afgelopen tijd ontzettend hard aan hebben gewerkt om dit monument te realiseren. We hebben de opdracht voor de schoonmaak met spoed uitgezet, het monument wordt vandaag nog schoon gemaakt.”

Over het monument

Het monument, dat ontworpen is door patricia kaersenhout, heeft de vorm van een driehoek, verwijzend naar de driehoekshandel. Dat was een systeem van uitwisselingen in drie richtingen tussen Europa, Afrika en Amerika. Erbovenop staan de ‘Flying Africans’, figuren uit een Afrikaanse legende die terug over de oceaan zouden ontsnappen door een magische passage. Er is ook een vierde zuil met daarbovenop een Flying African, deze staat op de heuvel in het park. De haren van de figuren zijn gevlochten in cornrow, waarmee tot slaaf gemaakte mensen met elkaar communiceerden.

Rondom het kunstwerk liggen bakstenen, die werden gebruikt als ballast voor de schepen. Er zijn openingen in het monument met exact dezelfde afmetingen van een plek van een tot slaaf gemaakte op de slavenschepen. Onder het monument zijn 20.000 kaurischelpen verborgen, de prijs voor een tot slaaf gemaakte.