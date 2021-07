Nieuw stadspark op 45 meter hoogte in kantoorgebouw Central Park in Utrecht

Het nieuwste stadspark van Utrecht is af. Het is een park op de elfde verdieping in het nieuwe kantoorpand Central Park, vlak bij Utrecht Centraal gelegen. Het park bestaat uit zo’n veertig bomen, 1.500 planten en een beekje.

Met het inrichten van het park is een belangrijke stap gezet in de laatste fase van de ontwikkeling van dit bijzondere kantoorgebouw. Deze zomer wordt het negentig meter hoge gebouw met 22 verdiepingen opgeleverd. In het gebouw zit 28.500 m2 kantoorruimte, 500 m2 horeca en 500 m2 stadspark.

“De uitstraling en faciliteiten van kantoren worden steeds belangrijker om nieuw talent aan te trekken”, zegt Esther van Dort, investment manager van het uitvoerend bedrijf APF International. “Central Park is daarom ruim opgezet en heeft vanwege de grote ramen veel lichtinval en uiteraard een spectaculair uitzicht op Utrecht stad.”

Centrale locatie

Central Park ligt in het hart van het nieuwe ‘Central Business District’ van Utrecht. Het ligt vlak naast Utrecht Centraal. Het stationsgebied van Utrecht wordt momenteel in hoog tempo herontwikkeld.

Joanne Roozenburg, asset manager investeerder Bouwinvest, zegt over Central Park: “Huurders kunnen gebruikmaken van gedeelde faciliteiten, zoals de centrale ontvangstbalie, het park en de vergader- en ontmoetingsplekken. Het pand is heel duurzaam en is uitgerust met een slimme gevel, energiebesparende (klimaat)installaties, sensoren, zonnepanelen en laadpalen voor de elektrische auto’s.”

Central Park wordt een gebouw met meerdere gebruikers. Van de 28.500 m2 is al een flink deel verhuurd aan onder andere ABN Amro bank, internationaal adviesbureau Zanders, McDonalds en IWG.