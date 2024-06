Nieuw stadspark van een kilometer lang in Leidsche Rijn Centrum: ‘Volgende stap naar groenere stad’

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is binnenkort een nieuw stadspark te bezoeken. Park Leeuwensteyn wordt een kilometer lang, 64 meter breed en moet ruimte bieden voor onder meer recreatie en sport. De gemeente spreekt van “een volgende stap naar een nog groenere, klimaatbestendige stad”.

Park Leeuwensteyn moet de buurten Leeuwesteyn, Hoge Weide en Grauwaart verbinden met Leidsche Rijn Centrum. Inwoners van deze buurten hebben op verschillende manieren meegedacht over het ontwerp van het park en hun ideeën zijn meegenomen in het ontwerp.

Zo wilden bewoners graag dat er recreatievelden zouden komen en plek voor ‘urban sports’, zoals freerunning, boulderen en calisthenics. Ook worden een waterspeelplek, picknickplekken en een jeu de boulesbaan aangelegd en worden er schaaktafels geplaatst. In het midden van het park komt een plek waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente kijkt nog of hier een toiletgebouw en een standplaats voor bijvoorbeeld een koffiekar kunnen komen.

Ecologisch bosje

Ook aan de dieren is in het ontwerp gedacht. Het park komt in het leefgebied van onder andere egels, icarusblauwtjes, huismussen, bunzings en vleermuizen. Er wordt gezorgd voor voldoende voedsel voor de dieren en op verschillende plekken komt kruidenrijk gras, dat minder vaak gemaaid wordt zodat er meer ruimte is voor insecten en andere kleine dieren. Ook komt er een ecologisch bosje. Dat wordt afgesloten, zodat mensen er niet kunnen komen.

Het park wordt in fases aangelegd en de gemeente is op basis van het voorlopig ontwerp al begonnen met werkzaamheden. Het grootste deel van het park moet begin 2025 af zijn, de overige delen worden later aangelegd. Als alles volgens plan verloopt, kan het park in mei volgend jaar geopend worden.