Nieuw straatmeubilair om Domplein veiliger te maken

Het Domplein krijgt nieuw straatmeubilair. Gemeente Utrecht wil hiermee het plein veiliger maken voor voetgangers, die de ruimte delen met fietsers, auto’s en bussen. In de tweede week van september wordt het meubilair op het Domplein geplaatst.

Achter de Dom komen stenen paaltjes. Op het plein, voor de Domkerk, komen 20 zittingen. Naast extra comfort, moet het nieuwe meubilair een betere verkeerssituatie opleveren. De zogeheten shared space op het Domplein moet namelijk veiliger, vinden de gemeente en belanghebbenden in de omgeving.

Sinds de herinrichting delen stadsbussen, taxi’s, fietsers en voetgangers het plein. Er is geen onderscheid tussen de rijbaan of de stoep. Het is de bedoeling dat verkeersdeelnemers rekening houden met elkaar, maar in de praktijk levert het vaak onveilige situaties op. Fietsers rijden bijvoorbeeld tussen de voetgangers dwars over het Domplein. Voetgangers die van onder de Dom het plein opkomen, verrassen buschauffeurs en fietsers.

Aanpassingen Domplein

Het Domplein heeft de nieuwe inrichting sinds 2017, inclusief de bijbehorende shared space. Gemeente Utrecht gaf toen al aan dat de aanpassingen aan het Domplein nog niet klaar waren. Ook nu is het niet zeker of dit de beste oplossing is. Het is volgens de gemeente namelijk moeilijk in te schatten hoe verkeersdeelnemers uiteindelijk op de aanpassingen reageren. Wat het effect van de maatregelen is, gaat de gemeente gedurende twee maanden monitoren.