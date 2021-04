Nieuw Utrechts platform moet tienduizenden anderstaligen en vrijwilligers koppelen

Het nieuwe platform MATCH moet 30.000 anderstaligen gaan koppelen aan 15.000 vrijwilligers. Het Utrechtse softwarebedrijf Way2Web heeft het platform samen met stichting Het Begint met Taal ontwikkeld. Het platform, dat is genomineerd voor een Dutch Interactive Award, is in de Domstad gemaakt maar wordt nu landelijk uitgerold.

De Stichting Het Begint met Taal aan de Koningin Wilhelminalaan in Transwijk houdt zich bezig met taalonderwijs. Dat doen ze niet alleen in Utrecht, ze ondersteunen landelijk ruim 180 organisaties over 400 locaties. Het doel is om mensen die nieuw in Nederland zijn en de taal nog niet goed machtig zijn te helpen.

Bij al die organisaties zijn op dit moment zo’n 600 coördinatoren en 15.000 vrijwilligers actief als taalcoach voor 30.000 anderstaligen. Het koppelen van vrijwilligers en deelnemers was tijdrovend en werd vaak nog op papier of met Excel gedaan. Toen vorig jaar in tijden van corona veel meer behoefte ontstond aan online contact bleek dat lastig te coördineren, daarom werd besloten om een nieuw platform te maken.

Maatschappelijk

Met het nieuwe platform MATCH worden deelnemers en vrijwilligers gekoppeld, begeleid en gemonitord. Robert Horsmans, Directeur Way2Web Software: “MATCH verbetert de registratie en begeleiding en vergroot de impact van de organisaties. Het platform is bovendien geschikt voor iedere organisatie die vrijwilligers en deelnemers verbindt. Een krachtige oplossing dus met nog heel veel potentie en een groot maatschappelijk rendement.”

Het platform is genomineerd voor een Dutch Interactive Awards. In mei moet duidelijk worden of ze een van de winnaars zijn.