Nieuw ventilatiesysteem TivoliVredenburg zo goed als klaar, kosten bijna 900.000 euro

Het aanpassen van de ventilatiesystemen in de Grote Zaal en kelder van TivoliVredenburg zijn bijna klaar. Het poppodium geeft aan dat de kwaliteit van de luchtbehandelingen merkbaar is verbeterd. De doorstroming van de lucht is nu in lijn met de coronamaatregelen, zonder dat de akoestiek van de zaal is aangetast. Totale kosten: bijna negen ton.

De werkzaamheden in de Grote Zaal en de kelder zijn in augustus begonnen, en op het moment worden de puntjes op de ‘i’ gezet. Er wordt nog gewerkt aan de regelinstallaties, waarmee de ventilatie automatisch afgestemd kan worden.

Budget

De gemeente heeft in totaal 896.222 euro uitgegeven aan de aanpassingen. Het oorspronkelijke budget is met 74.000 euro overschreden. Dat dit zou gebeuren werd in augustus al gemeld. De extra uitgaven waren nodig om de veiligheid van het op hoogte werkende personeel te garanderen, en om te garanderen dat het project op tijd opgeleverd kon worden.

De aanleiding voor de verbouwing waren de aangepaste coronamaatregelen, toen ook op goed werkende ventilatie de nadruk werd gelegd. Hierop heeft de gemeente de luchtdoorstroming in haar gebouwen onderzocht. De Grote Zaal en de kelder van TivoliVredenburg bleken een nieuw systeem nodig te hebben.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.