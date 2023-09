Nieuwbouw met gebruikte materialen op locatie van door brand getroffen informatiecentrum Leidsche Rijn in Utrecht Foto een dag na de verwoestende brand

Er gaat weer gebouwd worden op het terrein in Utrecht waar voorheen kantoren en het informatiecentrum Leidsche Rijn te vinden waren. Door een verwoestende brand in april van dit jaar was er niks over van het gebouw. Er is recent een vergunning afgegeven voor de bouw van een tijdelijk pand.