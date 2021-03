Nieuwbouw van International School Utrecht loopt jaar vertraging op

De nieuwbouw van International School Utrecht op Utrecht Science Park loopt een jaar vertraging op. Volgens ISUtrecht is er meer tijd nodig om de financiering van de nieuwbouw goed te organiseren.

ISUtrecht heeft eind vorig jaar aan de gemeente laten weten meer tijd nodig te hebben om de financiering van de nieuwbouw goed te organiseren en vast te leggen. De ISUtrecht zit nu tijdelijk in een gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan, maar groeit zo hard dat er een aanvullende tijdelijke huisvesting nodig is.

De gemeente hoopt in het voorjaar een akkoord te bereiken met ISUtrecht. Het gaat dan om het goed regelen van financiering en borgstelling voor beide partijen. De gemeente onderzoekt nu onder meer of borgstelling door de gemeente tot de mogelijkheden behoort.

De gemeente draagt deels bij aan het schoolgebouw, maar het gaat dan om de gebruikelijke bijdrage, gelijk aan andere scholen in de stad. De extra benodigde investering komt uit de zak van de Internationale School Utrecht en zo mogelijk derden.

Jaar vertraging

De nieuwbouw van de ISUtrecht kan volgens de nieuwe planning in het schooljaar 2024/2025 in gebruik worden genomen. Dat betekent dat het project een jaar vertraging oploopt. Volgens de gemeente wordt de tijdelijke huisvesting van ISUtrecht hier zo goed mogelijk op afgestemd.

De ISUtrecht is opgericht voor kinderen van internationaal werkende ouders, die gemiddeld drie jaar in Nederland zijn. Internationale scholen zien er wereldwijd allemaal ongeveer hetzelfde uit: het curriculum is hetzelfde en de voertaal is overal Engels, zodat kinderen makkelijk van school kunnen wisselen als ze naar een ander land verhuizen.