Nieuwbouw van speciale school voor honderden leerlingen in Utrecht bereikt hoogste punt

De bouw van het nieuwe schoolgebouw voor het (College) Ariane de Ranitz in Maarschalkerweerd heeft het hoogste punt bereikt. De school voor speciaal onderwijs biedt plaats aan leerlingen met een motorische of cognitieve beperking.

De school zit nu ook al in Maarschalkerweerd, maar er wordt hard gewerkt aan een nieuw schoolgebouw. In 2013 diende de school plannen in voor nieuwbouw van de locatie voor voortgezet onderwijs, maar die plannen werden uitgebreid.

De nieuwe locatie biedt straks onderdak aan beide scholen – Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – en ook De Hoogstraat revalidatie krijgt er een plek.

Beperking

Op het (College) Ariane de Ranitz krijgen in totaal 300 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar les. Deze leerlingen hebben een motorische en/of cognitieve beperking, wat betekent dat de nieuwe locatie een bijzonder gebouw wordt.

“In veel situaties moeten onze leerlingen zich met al hun beperkingen aanpassen aan hun leefomgeving”, zegt Ed Knies, bestuurder van DKP Onderwijsgroep, waar Ariane de Ranitz onderdeel van uitmaakt. “We zijn blij dat wij met dit nieuwe gebouw de leefomgeving op school aan kunnen passen aan onze kinderen. Onze leerlingen verdienen de beste plek om zich te ontwikkelen.”

In het schoolgebouw komt onder meer een speciale hellingbaan, waarmee kinderen in een rolstoel zelfstandig naar de eerste en tweede verdieping kunnen. De oude gymzaal wordt verbouwd, er komt een tweede aangepaste gymzaal en het therapiebad wordt opgeknapt en klaargemaakt om uiteindelijk gasloos te worden.

‘Een plek waar ze tot hun recht komen’

Wethouder Dennis de Vries was erbij toen het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt werd. “Op deze school staat niet het onderwijsprogramma, maar de individuele leerling met zijn of haar eigen leerbehoeften centraal”, aldus De Vries. “Wat is er mooier dan een nieuw schoolgebouw dat volledig op hen aansluit? Een gebouw waarin ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Kortom, een plek waar ze echt tot hun recht komen.”

Om het hoogste punt van de nieuwbouw te vieren, hees de wethouder vorige week samen met leerlingen van de scholen de vlag. Het nieuwe schoolgebouw moet eind 2025 helemaal klaar zijn voor gebruik.