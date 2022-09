Nieuwbouwplannen Kögllaan in Utrecht aangepast vanwege financiële redenen

De nieuwbouwplannen voor het gebied aan de Kögllaan in Utrecht zijn enigszins aangepast om het project financieel haalbaar te maken. Dit betekent dat er, zoals het er nu uitziet, meer woningen komen.

Op het deel van de Kögllaan dat opnieuw ingericht moet worden staat nu nog een gebouw van de scouting. Het idee is dat op de plek van dit clubhuis twee gebouwen verrijzen. In het ene blok moeten vooral studentenwoningen komen en in het andere sociale- en middenhuurwoningen.

Dit was altijd al het plan, maar na een zogenoemde haalbaarheidsstudie is de indeling van beide gebouwen aangepast om het project financieel haalbaar te maken. Zo komen er 46 in plaats van 40 sociale huurwoningen, 15 in plaats van 13 middenhuurwoningen en 11 in plaats van 10 woningen met studentenkamers. Dit betekent dat er 12 extra studentenkamers komen.

Twee blokken

Deze aanpassingen gaan ten koste van de oppervlakte voor maatschappelijke en commerciële ruimte. Die slinkt namelijk van 170 vierkante meter naar 120 vierkante meter. Het idee is wel dat er nog steeds twee bouwblokken komen; één blok met 11 studentenwoningen met vier bouwlagen en een blok van Mitros met sociale- en middenhuurwoningen dat bestaat uit zes bouwlagen.

De scouting moet hierdoor verhuizen naar de Manegelaan in de Voorveldse Polder, naar een locatie die nu nog door Stadsbedrijven wordt gebruikt als opslagterrein. De gesprekken over de inrichting van deze plek lopen nog volgens de gemeente.