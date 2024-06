Nieuwe aanwinst voor Spoorwegmuseum; Koploper rolt onder grote belangstelling station Maliebaan binnen

Het is een feestelijke dag voor het Spoorwegmuseum in Utrecht. Sinds vandaag maakt ICM-treinstel 4011, ook wel de Koploper genoemd, officieel onderdeel uit van de museumcollectie. De trein kwam vrijdagochtend aan bij station Maliebaan en dat kon op grote belangstelling rekenen.

De NS besloot in 1974 nieuwe intercitytreinen aan te schaffen, onder meer vanwege een gewenste verhoging van de maximumsnelheid, de aanleg van de Schiphollijn en dreigend tekort aan materieel. In 1977 reden de eerste prototypes op het spoor en in 1983 was ICM-treinstel 4011 het eerste exemplaar in de serie Koplopers. De Koploper was de opvolger van de Hondekop, die tot halverwege de jaren 90 fungeerde als intercitytrein.

Tekst loopt door onder de foto

De Koploper dankt zijn naam aan de ‘doorloopkop’ in de trein, een soort gangetje onder de verhoogde machinistencabine. Reizigers en personeel konden daardoor via een uitschuifbare slurf naar een ander treinstel lopen. De doorloopkoppen werden twintig jaar geleden buiten werking gesteld; ze waren storings- en slijtagegevoelig en reizigers vonden de donkere en smalle doorloopkoppen eng.

Tekst loopt door onder de foto

De Koploper werd tussen 1986 en 2005 een aantal keer gebruikt als reclamemateriaal, bijvoorbeeld om de opening van de Schiphollijn te vieren. De trein, die enigszins leek op een Boeing 747, werd beschilderd als vliegtuig en vloog zo over het spoor. Nu heeft de trein zijn laatste rit gemaakt, van Groningen naar Utrecht Maliebaan, waar het museum gevestigd is. Daar is de trein vrijdagochtend overgedragen aan Hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum Peter-Paul de Winter.

Tekst loopt door onder de foto

Het Spoorwegmuseum ziet het treinstel als een waardevolle toevoeging, vanwege de verhoogde machinistencabine en de doorloopkop. De trein wordt de komende tijd geïnstalleerd in het museum en de binnenkant is vanaf september te bekijken.