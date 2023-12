Nieuwe afspraken moet verhuizing dB’s naar Vlampijpstraat in Utrecht laten slagen

De impasse rondom de verhuizing van muzikale broedplaats dB’s naar de Vlampijpstraat in Utrecht is doorbroken door een nieuwe set afspraken. Maar nu moeten er wel nog grote stappen worden genomen voordat de verhuizing echt een succes kan worden.

De verhuizing van dB’s gaat niet zonder slag of stoot. Omdat het CAB-gebouw, de plek waar de muzikale broedplaats nu te vinden is, als onderdeel van de nieuwe woonwijk Cartesius opnieuw wordt ingericht moet er een ander onderkomen gevonden worden. Die zoektocht naar de nieuwe locatie is echter moeizaam verlopen.

Alle ogen zijn gericht op het pand aan de Vlampijpstraat 63, maar de geplande nieuwbouw op die plek verloopt niet echt soepel. Eerder dit jaar werd de noodklok geluid, waarna er een ultieme poging werd ondernomen om de verhuizing tot een succes te maken. Er werden meerdere scenario’s geopperd; verhuizing naar Vlampijpstraat 63, verhuizing naar een alternatieve locatie, of het einde van dB’s.

De betrokken partijen, waaronder vastgoedbedrijf PRE, de gemeente Utrecht, het consortium Cartesius en dB’s hebben verschillende gesprekken gevoerd waarna er nieuwe afspraken zijn gemaakt. De afspraken houden onder meer in dat dB’s huurder wordt van het hele pand aan de Vlampijpstraat en dat dB’s zelf verantwoordelijk wordt voor de inbouw.

Geld

Met de verhuizing is ook het nodige geld gemoeid. Het consortium Cartesius, de ontwikkelaars van de nieuwe woonwijk, dragen 1 miljoen euro bij aan de verhuizing. Vanuit de gemeente 900.000 euro. De gemeentelijke bijdrage moet wel ergens vandaan komen, voor een deel gaat dit ten koste van extra faciliteiten bij de basisschool Cartesius. Vanuit de gemeenteraad zijn er altijd veel oproepen geweest om dB’s te steunen.

De gemeente schrijft: “Op basis van deze gemaakte afspraken zullen PRE, dB’s, het consortium Cartesius en de gemeente Utrecht nieuwe overeenkomsten en contracten opstellen. Vervolgens is het aan dB’s om volgens planning vergunningen aan te vragen en aansluitend de verbouwing te realiseren.”

Verbouwing

dB’s heeft inmiddels ook een oproep geplaatst op de website: “Het gaat er dan eindelijk van komen: De tekeningen zijn klaar, de verbouwing start in januari 2024. We gaan oefenstudio’s bouwen, een nieuwe concertzaal met kleedkamers, een nieuwe studio Moskou, een nieuwe bar, nieuwe toiletten en nog veel meer ruimtes.”

Omdat dB’s in eigen beheer wil gaan bouwen roept de organisatie iedereen op die wil helpen zich te melden. “Een bouwteam van ervaren bouwers coördineert het werk en doet de moeilijke klussen. Zij worden ondersteund door een groep mensen met wat minder ervaring waaronder ook medewerkers van dB’s.” Het streven is om in april te verhuizen, maar het is nog niet zeker of dit ook echt gehaald gaat worden.