Nieuwe alcoholverbodsborden in Utrecht moeten regels duidelijker maken

In de binnenstad van Utrecht zijn recent nieuwe verbodsborden opgehangen voor het gebruik van alcohol. Bijna overal in de stad mag er gewoon op straat gedronken worden, maar in het grootste gedeelte van het centrum – en enkele andere locaties in de stad – niet. Om dit duidelijk te maken zijn er op enkele overlastplekken borden opgehangen.

Een biertje, wijntje of glaasje wodka drinken op straat, bijna nergens is dat een probleem. Alcohol drinken in de openbare ruimte mag namelijk haast overal. Er is ook geen landelijke regelgeving die dat verbiedt. Gemeentes moeten daar zelf regels voor opstellen.

In Utrecht zijn er ook regels, in het grootste gedeelte van de binnenstad en het gebied rondom het station mag er niet gedronken worden op straat. Ook op enkele andere plekken in de stad, voornamelijk rond winkelcentra, mag er niet gedronken worden. Die locaties zijn hier allemaal te vinden.

Recent is er behoefte ontstaan om op enkele plekken in de binnenstad borden op te hangen om het verbod te benadrukken. Die moeten er vooral voor zorgen dat er geen discussie ontstaat over de regels.