Nieuwe app met kindvriendelijke horeca en uitjes in Utrecht

In de rubriek staat een creatief, ambachtelijk, innovatief of historisch product uit de stad centraal. In deze editie: de app SOO



Cathalijn Snijders en Sander Denneman zijn jonge ouders in de stad Utrecht en trekken er op de vrije dagen graag op uit. Met hun dochters Guusje en Fiep en zoontje Oos is het echter niet overal even makkelijk om neer te strijken. Daar hebben Cathalijn en Sander iets op bedacht: een app waarmee jonge ouders, opa’s en oma’s kunnen vinden welke kindvriendelijke locaties er in de buurt zijn.

“We hadden al een tijdje het idee om deze app te maken”, vertelt Sander. “We zijn allebei een dag vrij in de week en dan gaan we veel met de kinderen op pad. Dat betekent dat we ook veel op Instagram en blogs zitten om te kijken waar we met de kinderen naartoe kunnen. In ons eigen wijkje weten we de weg wel te vinden, maar aan de andere kant van de stad ben je minder goed bekend.” Als vader van jonge kinderen is hij dan toch op zoek naar een plek waar hij de kinderen kan verschonen en waar een speelplek is.

Cathalijn: “Ik ken veel mensen die niet in Utrecht wonen. Als ze een dagje uit gaan, vragen ze mij om tips voor plekken die ze kunnen bezoeken. Ik moet dan weten of ze lopend of met de auto zijn, want met kleine kinderen wil je liever niet langer dan tien minuten lopen. Wat ik dan vaak deed, was op Google Maps adresjes zoeken binnen een straal van tien minuten lopen. Met alle kindvriendelijke adressen op een kaart heb je veel meer overzicht.” Sander voegt toe: “Wij verifiëren alle plekken die zich aanmelden in de app, zodat je niet op een plek komt en daar merkt dat er bijvoorbeeld geen kindermenu is.”

Bètaversie

Sander en Cathalijn hebben allebei nooit eerder een app gemaakt. Daarom moesten ze er zelf achter proberen te komen wat wel of niet werkt. Sander: “We hebben wat dat betreft best wel last van het Pippi Langkoussyndroom: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.’” Voor het realiseren van de app hebben ze freelancers ingehuurd. Vanaf een tropische locatie zorgt een developer ervoor dat de app technisch klopt en bruikbaar is. Een Utrechtse ontwerpster heeft het uiterlijk van de app samengesteld.

“We hebben eerder een bètaversie gelanceerd voor vrienden en familie, zodat we de app konden testen”, legt Sander vervolgens uit. “Uit de feedback kwamen wat interessante opmerkingen, die we hebben meegenomen in de verbeterde versie van de app.” Een daarvan is dat er een pop-up verschijnt als je op een marker op de kaart klikt. Je ziet dan direct de naam van de locatie staan. Eerder verscheen die alleen in de lijst eronder, maar nu is het duidelijker in het kaartje te zien.

Eerst Utrecht

“De app die we maken is in wezen niet heel complex”, denkt Cathalijn. “Het is een plattegrond waar we icoontjes en een agenda aan hebben toegevoegd. Als er in de testfase nu nog duizend verzoeken zouden komen voor één bepaald ding, dan zouden we dat in de app implementeren. Maar door alles wat je toevoegt, wordt de app ingewikkelder. We worden daarom gedwongen om na te denken over wat we wel en niet willen toevoegen aan de app.” Nu krijgen Cathalijn en Sander veel goede reacties van jonge ouders, opa’s en oma’s. Ook mensen die niet uit Utrecht komen zijn enthousiast over de app. Sander: “We krijgen nu vaak de vraag: wanneer komt die ook naar Amsterdam, Rotterdam, enzovoorts? Maar dat wat we doen, willen we eerst goed doen in Utrecht.”