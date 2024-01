Nieuwe bevolkingscijfers Utrecht: tienduizenden verlieten de stad en er kwamen tienduizenden inwoners bij

Het is ondertussen geen nieuws meer; Utrecht heeft er vorig jaar weer een hoop inwoners bijgekregen. Uit voorlopige nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 6.462 Utrechters bij kwamen, maar in totaal zijn er meer dan 32.000 nieuwe mensen komen wonen in de stad. Het gaat nog om voorlopige cijfers, want de maand december is nog niet meegenomen.

De Nederlandse bevolking is in 2023 naar verwachting met 140.000 inwoners gegroeid, tot 17,9 miljoen. De bevolking groeide minder sterk dan een jaar eerder, toen er 221.000 inwoners bij kwamen. Dat laat het CBS donderdag weten. De groei in Nederland komt vooral door immigratie, want er overleden meer mensen dan er geboren werden.

In Utrecht worden er overigens meer mensen geboren dan er overlijden. Er werden 3.783 kinderen geboren, er overleden 1.956 mensen in de gemeente. De groei in Utrecht komt daarnaast doordat mensen vanuit andere gemeentes naar de stad verhuizen en door immigratie. Het aantal immigranten is vergeleken met 2022 wel afgenomen.

Verder zijn er dit jaar meer mensen vanuit andere gemeentes naar Utrecht verhuisd, dan dat er inwoners vertrokken zijn naar andere gemeentes. Dat was voor het laatst in 2018 het geval.

Cijfers tot december 2023

Geboren: 3.783

Overleden: 1.956

Immigratie: 8.894

Emigratie: 4.937

Verhuizing vanuit andere gemeente in Nederland: 23.117

Verhuizing naar andere gemeente in Nederland: 22.439

Totale groei: 6.462

Vergelijking met 2022, cijfers tot december 2022

Geboren: 3.994

Overleden: 1.846

Immigratie: 10.336

Emigratie: 4.772

Verhuizing vanuit andere gemeente in Nederland: 20.675

Verhuizing naar andere gemeente in Nederland: 22.305

Totaal groei: 6.082