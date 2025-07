Nieuwe Blokker opent deuren in Utrecht, winkel gaat terug naar de basis

Er is een nieuwe Blokker geopend in Utrecht. De winkel in Leidsche Rijn Centrum komt er na het faillissement van de keten. Het gaat om een Blokker met een vernieuwd winkelconcept.

Aan het begin van juli heeft opnieuw een Blokker haar deuren geopend aan de Londenstraat in Leidsche Rijn. Het gaat om een ‘vernieuwde winkel’.

Terug naar de basis

Dat klinkt heel spannend, maar eigenlijk wil Blokker terug naar de kern. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf. “We zijn teruggegaan naar de basis”, vertelt de woordvoerder tegen DUIC. “We willen weer een echte huishoudwinkel zijn. Dat betekent dat we een aantal keuzes hebben gemaakt.”

Zo is er bijvoorbeeld gesneden in het assortiment. “Wat hoort er nou eigenlijk echt bij een huishoudwinkel?” Bovendien is Blokker geen DHL-pakketpunt meer, en worden de gangpaden extra breed. “Dat is makkelijker voor mensen met kinderwagens.”

Binnenkort

De winkel in Leidsche Rijn is niet de enige Utrechtse locatie die opent. Zo opent er binnenkort ook een filiaal in Vleuterweide, vertelt de woordvoerder van Blokker. Over een filiaal in het centrum wordt ook gesproken, al zijn er nog geen concrete plannen. “We willen ons eerst focussen op veertig filialen. Als dat goed gaat, willen we verder kijken.”