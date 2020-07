Nieuwe bruine beuk in Wilhelminapark krijgt koninklijke naam

De nieuwe bruine beuk op de plek van geliefde iconische rode beuk aan de Emmalaan heeft een koninklijke naam gekregen. De boom heet vanaf nu de Prinses Beatrixboom.

De stichting Wilhelminapark stelde voor om de nieuwe beuk een koninklijke naam te geven en dat dus is gelukt. In augustus komt er een naambordje bij de boom te staan. Daarop staat ook de Latijnse naam voor ‘bruine beuk’ en de datum waarop die werd geplant.

“Ik denk dat deze bruine beuk ook weer in de harten wordt gesloten door heel veel Utrechters”, zegt wethouder Kees Diepeveen (Openbare ruimte) in een video van de gemeente.



Tekst gaat verder onder video

Er is volgens hem veel betrokkenheid en inzet geweest. “Iedereen, zowel buurtbewoners als mensen van de gemeente en van de stichting, allemaal zeer bedankt voor jullie inzet en ik hoop dat die betrokkenheid de komende tijd blijft.”

Schimmels en zwammen

De vorige beuk die er stond was 170 jaar oud en werd in februari gekapt. De rode beuk had het gevecht tegen de schimmels en zwammen verloren en moest neer. Bij veel Utrechters had de boom een plekje in hun hart.

De laatste maanden stonden er hekken om het gevaarte en in januari werd er een heuse afscheidsbijeenkomst georganiseerd: bewoners kwamen samen om herinneringen, gedichten en foto’s te delen.