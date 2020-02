Nieuwe bruine beuk op de plek van geliefde iconische rode beuk aan de Emmalaan

De nieuwe bruine beuk aan de Emmalaan in Utrecht wordt donderdag geplant. De 170 jaar oude beuk is eerder deze maand gekapt.

De rode beuk heeft het gevecht tegen de schimmels en zwammen verloren en moest neer. De oude beuk had bij veel bewoners een plekje in hun hart. De afgelopen jaren is er dan ook veel aan gedaan om de boom te behouden en zo goed mogelijk te verzorgen.

De laatste maanden stonden er hekken om het gevaarte en in januari werd er een heuse afscheidsbijeenkomst georganiseerd: bewoners kwamen samen om herinneringen, gedichten en foto’s te delen.

Nieuwe boom

Donderdag is de nieuwe bruine beuk, met wederom veel interesse van buurtbewoners, geplant. De ‘nieuwe’ boom is een 35 jaar oude, 20 meter hoge, bruine beuk.

De boom wordt de komende jaren door verankeringen op zijn plek gehouden, en wanneer hij voldoende geworteld is kan hij zonder deze verankeringen verder groeien.

Wethouder Kees Diepeveen laat weten dat de nieuwe beuk de komende jaren extra zorg krijgt om te aarden op zijn nieuwe plek. “Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen door voedingsrijke grond in het plantgat en daaromheen aan te brengen”, aldus Diepeveen.