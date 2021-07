Nieuwe busremise Westraven in Utrecht vandaag in gebruik genomen

De nieuwe busremise Westraven in de Utrechtse Transwijk is zaterdag in gebruik genomen. Duurzaamheid speelde een belangrijke rol in het ontwerp. Zo wordt energie opgewekt met zonnepanelen, heeft de remise een groen dak en is er tijdens de bouw gebruikgemaakt van tweedehands materialen.

Vrijdag werd Westraven geopend door gedeputeerde Arne Schaddelee (provincie Utrecht), wethouder Lot van Hooijdonk, CEO Gerrit Spijksma (Qbuzz, uitvoerder van U-OV), Huibert van der Ven (aannemer Van der Ven BV) en de Nieuwegeinse wethouder Ellie Eggengoor. De remise biedt plek aan meer dan 160 bussen en het is daarnaast een werkplaats en kantoor.

“Met de opening van Westraven zetten we een belangrijke stap in het versterken van het OV in de regio Utrecht”, zegt Schaddelee. “Vorig jaar openden we de nieuwe tramremise en nu de nieuwe busremise. Een resultaat neergezet samen met vervoerder U-OV op weg naar nog meer schone, milieuvriendelijke bussen.”

Elektrische bussen

U-OV is sinds begin dit jaar gaan rijden met 55 nieuwe elektrische bussen voor de stads- en streekdienst, waarmee het vervoersbedrijf nu in totaal 69 elektrische bussen heeft. Het onderhoud hiervan vindt plaats op Westraven.

Schaddelee: “De stalling is voorbereid op uitbreiding van de elektrische busvloot. We zetten daarmee een belangrijke vervolgstap richting onze ambitie om in 2028 in de gehele provincie 100 procent volledig schoon busvervoer te verzorgen.”

Groen

Naast de elektrische bussen is Westraven zelf ook duurzaam gebouwd. De werkplaats is bijvoorbeeld zo ingericht dat er gebruik gemaakt wordt van daglicht. De helft van de energievoorziening wordt daarnaast opgewekt met zonnepanelen en het dak van de remise is groen, dat weer bijdraagt aan onder andere de biodiversiteit.

Bij de bouw is gebruikgemaakt van hergebruikte materialen of onderdelen die in de toekomst makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo bestaan de aluminium kozijnen uit gerecycled materiaal en is de staalconstructie niet gestort in het beton.

Ook komt er veel groen op het terrein, waaronder klimplanten. Hierdoor staat straks bijna het hele jaar door het buitenterrein van de remise in bloei. Tot slot zijn er voor de dieren insectenhotels en broedkasten opgehangen.