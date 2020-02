Nieuwe centrale plek voor deelverkeer bij Griftpark is driejarige proeftuin

In parkeergarage Grifthoek is een centrale plek voor deelverkeer geopend. Het gaat om locatie waar deelauto’s staan en waar binnenkort ook fietsen en scooters komen om te delen. Het gaat om een proef die drie jaar duurt.

In de deelhub, zoals de plek gedoopt is, staan nu vijf auto’s. Er zijn zowel elektrische als benzineauto’s voorhanden. Er staat bijvoorbeeld een Ford Focus Wagon en elektrische Smart ForFour EQ. In het voorjaar komen er ook fietsen en scooters bij. Het delen wordt geregeld via een app van het Rotterdamse bedrijf Juuve.

Het aanbod van vervoersmiddelen kan in de komende 3 jaar worden aangevuld en gewijzigd. Dit hangt af van de wensen van de gebruikers.

Proef

De gemeente Utrecht steunt de proef. De Universiteit Utrecht gaat de komende tijd gebruiken om onderzoek te doen naar de deelhub. Als deze pilot succesvol is wil de gemeente meer deelhubs openen in de stad.

De gedachte daarbij is dat als meer Utrechters autodelen, er minder wagens in totaal nodig zijn. Daardoor verbetert de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en zijn er minder parkeerplaatsen nodig.