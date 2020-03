Nieuwe cijfers RIVM: 17 besmette personen per 100.000 Utrechters

In Utrecht zijn nu 17 mensen per 100.000 inwoners besmet met het coronavirus. Het RIVM hanteert sinds dinsdag een nieuwe eenheid om het aantal besmette patiënten uit te drukken. Landelijk zijn sinds maandag 19 mensen overleden aan het virus.

Er zijn nu in totaal 60 gevallen in Utrecht. In heel Nederland is het aantal bevestigde besmettingen sinds gisteren gestegen met 292. Er zijn nu 1705 mensen besmet.

De overleden mensen variëren volgens het RIVM in de leeftijd van 63 tot 94 jaar. Eerder meldde het RIVM dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn nu 43 Nederlanders gestorven aan de ziekte.

Het kabinet besloot zondagavond de maatregelen aan te scherpen. Alle scholen zijn sinds maandag gesloten. Kinderen van ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg of als hulpverlener kunnen wel terecht op hun school. Ook sport- en fitnessclubs en horeca, met uitzondering van hotels, moest zondagavond de deuren sluiten. De maatregelen duren in elk geval tot maandag 6 april.

Toespraak Rutte

Premier Rutte sprak de inwoners van Nederland maandagavond toe. Hij sprak uit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet zal raken met het coronavirus. De verspreiding van het virus moet zo veel mogelijk worden afgeremd en tegelijkertijd moet groepsimmuniteit worden opgebouwd.

Rutte riep verder op om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen. “Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.”