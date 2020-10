Nieuwe coronamaatregelen: horeca dicht, mondkapjesplicht en avondverbod op alcoholverkoop

Minister-president Rutte en minister De Jonge hebben dinsdag tijdens een persconferentie de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Zo moet de horeca vanaf morgenavond 22.00 uur dicht, competities op amateurniveau worden stilgelegd en de verkoop van alcohol na 20.00 uur ’s avonds wordt verboden. Ook wordt gewerkt aan een mondkapjesplicht. Over twee weken wordt de balans opgemaakt. Als het dan niet goed genoeg gaat, is een lockdown volgens het kabinet ‘onvermijdelijk’.

Premier Rutte sprak van een ‘gedeeltelijke lockdown’. De maatregelen zijn gericht op een beperking van de sociale contacten en reisbewegingen. De nieuwe maatregelen gaan woensdag in en raken onder meer de horeca en amateursport.

De horeca moet helemaal dicht en alcoholverkoop na 20.00 uur wordt verboden. Hotels mogen wel openblijven en eten serveren aan hun eigen gasten. De ontheffingen die verschillende cultuurinstellingen kregen, gelden ook niet meer: in binnenruimtes mogen overal maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Voor de detailhandel geldt dat koopavonden voorlopig niet doorgaan.

Sport

Voor de amateursport geldt dat jongeren onder de 18 jaar in teamverband mogen blijven sporten. Wel blijven sportkantines dicht en worden competities stilgelegd. Sportscholen blijven open. Het betaald voetbal gaat door op de huidige voet: wedstrijden worden gespeeld zonder publiek.

Thuis

De regering wil dat mensen hun contacten beperkt houden. Rutte riep Nederlanders die geen vitaal beroep hebben opnieuw op om thuis te werken en contacten te beperken tot het eigen huishouden. Het advies wordt volgens Rutte veel minder goed opgevolgd dan in het voorjaar tijdens de eerste lockdown.

Thuis is het dringende advies om maximaal drie mensen uit te nodigen en dat te houden bij één groepje per dag. Verder geldt de maximale groepsgrootte van vier personen vanaf woensdagavond ook buiten.

Mondkapjes

Mondkapjes worden verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die in een binnenruimte verblijft. Dit moet volgens Rutte nog wel juridisch geregeld worden. De mondkapjesplicht gaat ook gelden op scholen, vanaf het voortgezet onderwijs.

Routekaart

Ook nieuw is de ‘Routekaart coronamaatregelen’ die vijf risiconiveaus heeft. Per niveau staat aangegeven welke maatregelen er ‘in ieder geval’ ingaan en welke maatregelen overwogen kunnen worden. In welk risiconiveau een regio zit, hangt af van meerdere factoren. Zo wordt onder meer gekeken naar het percentage positieve testen per week, de risiconiveaus van omliggende regio’s, aantal ic-opnames, ziekenhuisopnames en het reproductiegetal.

Niveau 4

De maatregelen die het kabinet vanavond heeft aangekondigd horen bij het hoogste risiconiveau op de routekaart, namelijk niveau 4. Maatregelen die bij niveau 4 in ieder geval genomen worden, zijn het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops, een verbod op alle evenementen met uitzondering van drive-inbioscopen/theaters, beurzen en congressen en een verbod op sportwedstrijden voor volwassenen en jeugd.

Te overwegen maatregelen zijn bij niveau 4 onder meer de sluiting van binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna’s en seksclubs en de sluiting van sectoren met veel bezoekersstromen zoals pretparken en musea. Ook kan de maximale groepsgrootte beperkt worden tot twee personen.

Hieronder een overzicht van de nieuwe maatregelen van het kabinet.

Groepen:

Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag.

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk

Uitgezonderd zijn: Hotels voor hotelgasten Uitvaartcentra Luchthavens voorbij de security check

Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.

Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van: Markten voor levensmiddelen Beurzen en congressen Bioscopen en theaters Wedstrijden Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties

In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen: