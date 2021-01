Nieuwe coronamaatregelen: verdere reisbeperkingen en mogelijke avondklok

Het kabinet heeft woensdag opnieuw extra coronamaatregelen aangekondigd. Als de Tweede Kamer ermee instemt, gaat er een avondklok gelden van 20.30 tot 04.30 uur. Daarnaast vraagt het kabinet mensen om maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag te ontvangen. Ook komt er een vliegverbod voor bepaalde landen en wordt het aantal mensen dat bij een uitvaart mag zijn ingeperkt.

Het is nog niet bekend wanneer de avondklok ingaat, dat is afhankelijk van het debat in de Tweede Kamer



Rutte zei woensdag tijdens de persconferentie dat we ons nog eens schrap moeten zetten nu andere coronavarianten, zoals de Britse, op ons afkomen. “Het OMT waarschuwt voor een derde golf en dat moeten we serieus nemen. We moeten er alles aan doen om die golf zo klein mogelijk te houden.”

Extra maatregelen

Daarvoor zijn volgens Rutte extra maatregelen nodig. Hij uitte vervolgens begrip voor mensen die het zwaar hebben. “Na tien maanden van beperkingen gaat het simpelweg onder je huid zitten, het is zwaar en voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt”, zei hij. “Wat het kabinet vandaag presenteert gaat zonder meer nog een keer heel veel van mensen vragen.”

Avondklok

Met de avondklok wil het kabinet het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegengaan, en daarmee besmettingen afremmen. Volgens het OMT kan een avondklok leiden tot een vermindering van de R-waarde. De avondklok zou gaan gelden tot ten minste 10 februari 04.30 uur. Er zijn wel uitzonderingen:

In geval van een calamiteit;

Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;

Als u voor u werk naar buiten moet;

Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;

Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;

Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;

Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Als het noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Als de avondklok door de Tweede Kamer wordt aangenomen komt de Rijksoverheid met meer informatie.

Reizen

Naast de avondklok worden er extra reisbeperkingen en vliegverboden opgelegd. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt een vliegverbod en een aanmeerverbod voor veerboten. Het verbod gaat ook gelden voor vluchten uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Dit vliegverbod geldt vooralsnog maximaal een maand, of tot de voorgenomen verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld. Voor alle regels moeten reizigers de informatie op de website van de Rijksoverheid bekijken.

Uitvaarten

Op basis van advies van het OMT past het kabinet de regels voor het maximaal aantal aanwezige personen bij een uitvaart aan. Vanaf maandag 25 januari mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart.

Fieldlabs

Het kabinet heeft ingestemd met de organisatie van fieldlabs. Dat zijn praktijktesten om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van de besmettingsrisico’s op evenementen. Bij onder andere twee voetbalwedstrijden, een cabaretvoorstelling, een zakelijk congres en twee concerten wordt getest wat er gebeurt als één of meerdere basismaatregelen worden losgelaten. Zodat we zicht krijgen op mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord evenementen te laten bezoeken in de toekomst.

De volledige lijst met maatregelen en uitzonderingen is hier te bekijken.